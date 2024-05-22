Від 24 лютого 2022 українці купили державних облігацій на 1 трлн гривень

Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трлн гривень.

Про це повідомили у міністерстві фінансів України.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За даними міністерства, всього в обігу нині перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

Фото: Мінфін Розподіл інвесторів в ОВДП

Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів з 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Мінфін Кількість придбаних облігацій

Від січня 2022 по березень 2024 року вже виплатили понад 50 млдр гривень купонного доходу: українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним – 19 млрд грн.

Середньоденний обсяг угод за номінальною вартістю наразі становить близько 2,4 млрд грн в еквіваленті, що на 26% вище порівняно з середньоденним показником 2021 року.

"Такі дані свідчать про наявність достатньої кількості учасників на ринку для забезпечення ефективної торгівлі", зазначили у Мінфіні і додали, що зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування та 100% гарантія повернення коштів від держави роблять державні облігації найбільш привабливим інструментом на ринку.