Державний оператор тилу заощадив 103 млн грн на тилових закупівлях

Завдяки роботі Державного оператора тилу вдалося заощадити 103 мільйони гривень на тилових закупівлях.
Про це повідомило Міністерство оборони.
За даними Ситуаційного центру відомства, протягом тижня ДОТ загалом уклав договорів на суму понад 390 мільйонів гривень для постачань тилових товарів для потреб українських Збройних сил.
- Міністерство оборони презентувало у Києві агенцію "Державний оператор тилу" торік у грудні.
- ДОТ перебрав на себе обов’язки та запустив усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.