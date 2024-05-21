Державний оператор тилу заощадив 103 млн грн на тилових закупівлях

За тиждень ДОТ уклав договорів на суму понад 390 мільйонів гривень.

Завдяки роботі Державного оператора тилу вдалося заощадити 103 мільйони гривень на тилових закупівлях.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За даними Ситуаційного центру відомства, протягом тижня ДОТ загалом уклав договорів на суму понад 390 мільйонів гривень для постачань тилових товарів для потреб українських Збройних сил.