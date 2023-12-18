Міноборони презентувало у Києві агенцію "Державний оператор тилу"

Міністерство оборони презентувало у Києві агенцію "Державний оператор тилу".

Як ідеться на сайті відомства, ДОТ перебере на себе обов’язки та запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.

Міністр оборони Рустем Умєров під час презентації зазначив, що нова закупівельна агенція побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

"Військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне, підрядники – зрозумілі правила і можливість планувати, суспільство – побачить справедливі оптимальні ціни", - сказав Умєров.

Керівник агенції Арсен Жумаділов зазначив, що головне завдання ДОТ - забезпечити безперервне постачання для Збройних Сил і "сформувати довіру до системи постачання МОУ серед ключових зацікавлених сторін та вибудувати стійку інституцію, яка ефективно виконує свої обов'язки, незалежно від зовнішнього контексту".

Агенція почне здійснювати закупівлі з державного бюджету у 2024 році.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на презентації заявив, що армія очікує, що поняття "ЗСУ" та "корупція" будуть несумісні.

«ЗСУ мають концентруватись на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, одягу, засобів захисту», – сказав Залужний.

Також ЗСУ, за його словами, очікують від нової агенції якісного забезпечення всім необхідним і, найголовніше, аби це відбувалося вчасно.

Що відомо про ДОТ ("Державний оператор тилу")