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У Києві "на гарячому" затримали працівників автошкіл та їх спільника, які "допомагали" скласти іспит майбутнім водіям

Вартість такої послуги становила 450 доларів.

У Києві "на гарячому" затримали працівників автошкіл та їх спільника, які "допомагали" скласти іспит майбутнім водіям

У Києві викрили та повідомили про підозру трьом працівникам приватних автошкіл та співробітнику одного з територіальних сервісних центрів МВС.

"За грошову винагороду підозрювані пропонували слухачам автошколи демонструвати високі навички водіння під час складання практичного іспиту на право водіння транспортних засобів. З цією метою вони облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора", – повідомили у прокуратурі. 

Таким чином інструктори мали можливість самостійно керувати автомобілем, а майбутні водії лише крутили кермо, а у разі необхідності імітували перемикання коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту. 

Іншим учасником схеми виявися адміністратор територіального сервісного центру, який не помічав порушень та виставляв позитивну оцінку.

Вартість такої "послуги" становила 450 доларів США з людини.

Правоохоронці затримали учасників схеми "на гарячому" – під час отримання чергової суми неправомірної вигоди.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Водійське посвідчення тепер отримують по-новому:

  • У серпні МВС дозволило необмежену кількість іспитів для отримання водійських прав, а також оновили екзаменаційний лист практичного іспиту.
  • У листопаді Кабмін дозволив майбутнім водіям складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі. Щоб скласти іспит, необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС. 
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