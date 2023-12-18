Росія ставить окуповані території на "військові рейки", – Федоров

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники почали буівництво нової залізної дороги, щоб сполучити ТОТ з РФ та почати транспортувати військові вантажі.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі. Рейки планують прокласти вздовж Азовського моря. Аби напряму зв'язати ворожі ростов-на-дону та таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм", – пише Федоров.
Також відомо, що в окупованих районах Запорізької області колія пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова.
Роботи з будівництва колії вже розпочали зі сторони окупованого Донецька.
- У жовтні британська розвідка інформувала про те, що Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Саме залізницю окупанти використовують для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.
- Наприкінці вересня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про початок будівництва окупантами прямого залізничного сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.