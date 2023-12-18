Росія ставить окуповані території на "військові рейки", – Федоров

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники почали буівництво нової залізної дороги, щоб сполучити ТОТ з РФ та почати транспортувати військові вантажі.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі. Рейки планують прокласти вздовж Азовського моря. Аби напряму зв'язати ворожі ростов-на-дону та таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм", – пише Федоров.

Також відомо, що в окупованих районах Запорізької області колія пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова.

Роботи з будівництва колії вже розпочали зі сторони окупованого Донецька.