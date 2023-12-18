"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія ставить окуповані території на "військові рейки", – Федоров

У захопленій частині Запорізької області ворог почав будівництво залізниці.

Росія ставить окуповані території на "військові рейки", – Федоров
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники почали буівництво нової залізної дороги, щоб сполучити ТОТ з РФ та почати транспортувати військові вантажі. 

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі. Рейки планують прокласти вздовж Азовського моря. Аби напряму зв'язати ворожі ростов-на-дону та таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм", – пише Федоров.

Також відомо, що в окупованих районах Запорізької області колія пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова.

Роботи з будівництва колії вже розпочали зі сторони окупованого Донецька.

  • У жовтні британська розвідка інформувала про те, що Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Саме залізницю окупанти використовують для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.
  • Наприкінці вересня заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про початок будівництва окупантами прямого залізничного сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies