Двоє жертв від ударів з РСЗВ у Сумській області, 80 обстрілів і загиблий у Херсонській: як минула доба в регіонах

У Хмельницькій області вночі, під час сигналу повітряної тривоги, сили ППО знешкодили БпЛА типу Shahed. Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській за добу – п'ять обстрілів (34 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Богданівка, Новобахмутівка, Орлівка, Прогрес. Пошкоджено сім житлових будинків. На Донеччині за добу один поранений.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 80 обстрілів (374 снаряди), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (47 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області. Вчора зранку окупаційні війська вдарили по центральній частині Херсона. Травми, несумісні з життям, отримав 81-річний чоловік. За добу через російську агресію загинула одна людина.

У Луганській противник штурмував наші позиції поблизу Макіївки. Також важкі бойові дії точилися біля донецьких Тернів. За добу окупанти спрямували по позиціях Сил оборони та території звільнених населених пунктів 534 снаряди. Під щільний обстріл потрапила, зокрема, Білогорівка. За добу противник здійснив 124 обстріли (534 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка. Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Куп'янського району. В результаті ворожого обстрілу Вовчанська вчора вранці пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає. У Глушківці на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 р.н. Потерпілого з акубаротравмою та пораненням обох кистей доставили до лікарні.

У Запорізькій під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів області; зафіксовано 118 ударів. Загарбники обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 11 безпілотниками Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине й Левадне. 106 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Чарівного, Білогір'я, Преображенки, Лугівського, Полтавки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Миколаївській вчора сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий БпЛА Shahed-131/136. У Дніпровському внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії Очакова. Минулося без постраждалих.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе; два рази скеровували на місто важку артилерію. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих. Також у небі над Павлоградським районом було збито два БпЛА. Уночі російські війська накрили артилерійським вогнем Нікополь. Минулося без жертв.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 61 вибух – з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню та танку. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Краснопільська громада: по центру селища Краснопілля Сумського району здійснено обстріл з РСЗВ (два вибухи), унаслідок чого одна людина загинула, пошкоджено два цивільних транспортних засоби, три приватних будинки. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.