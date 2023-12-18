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На Харківщині, Сумщині та Чернігівщині активізувалися ДРГ ворога, - ДПСУ

Українські прикордонники продовжують брати участь у боях на активних напрямках.

На Харківщині, Сумщині та Чернігівщині активізувалися ДРГ ворога, - ДПСУ
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

Російські окупанти продовжують активно застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на території Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За останній час найактивнішим напрямком використання ворогом диверсантів залишається Сумська область. Також за останній період бачимо активізацію на Харківському напрямку. Ми повідомляли про те, що було відбито спробу заходу ДРГ на сумському напрямку минулого тижня. Декілька днів тому було викрито ще дві ДРГ у Харківській області, але, на щастя, вчасно зреагували наші військовослужбовці, виявили ДРГ, відкрили по них вогонь, і вони відійшли за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

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Він зазначив, що дії ворога спрямовані на відволікання українських сил.

"Усіма своїми діями ворог намагається показувати свою перевагу на цьому напрямку, але, власне, основне його завдання - щоб Україна тримала на напрямку кордону з Росією певну частину своїх сил для того, щоб ми не могли їх перекинути на важливіші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії", - пояснив речник.

Демченко також зазначив, що українські прикордонники продовжують брати участь у боях на активних напрямках.

"Якщо говорити безпосередньо про лінії, де ведуться бойові дії, то прикордонники залишаються складовою Сил оборони на всіх напрямках. За останні дні найактивніше ворог штурмував позиції прикордонників на бахмутському напрямку. На щастя, всі спроби ворога захопити наші позиції були відбиті", - розповів Демченко.

Так, за минулий тиждень підрозділи ДПСУ знищили один танк противника, а також ще три броньовані транспортні засоби, спецтехніку, автомобільну техніку. Понад 20 окупантів було знищено, частина - дістала поранення.

"Активними залишаються і мобільні вогневі групи ДПСУ, які протягом минулого тижня знищили чотири "Шахеди". Загалом додатково було "приземлено" ще 12 безпілотників, якими ворог намагався або атакувати, або відстежувати позиції військовослужбовців ДПСУ. Також було знищено систему спостереження "Муром-М", - додав Демченко.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що Росія активізувала ДРГ у Сумській та Харківській областях.

  • За два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України.
  • На найбільш небезпечних напрямках на Чернігівщині ЗСУ обладнують оборонні рубежі, проте зараз там ситуація стабільна.
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