Уночі сили ППО збили п'ять російських "шахедів"

У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти також учергове атакували Україну, застосувавши 5 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.