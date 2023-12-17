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Російська армія тричі дронами обстріляла Нікополь, – ОВА

Пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Російська армія тричі дронами обстріляла Нікополь, – ОВА
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російська окупаційна армія протягом дня тричі атакувала Нікополь безпілотниками.

"Протягом дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе. А ще – два рази скеровували на місто важку артилерію",  – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами очільника Дніпропетровської області, пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих. 

Місто зазнає регулярних атак:

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