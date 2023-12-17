Російська армія тричі дронами обстріляла Нікополь, – ОВА

Російська окупаційна армія протягом дня тричі атакувала Нікополь безпілотниками.
"Протягом дня загарбники тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе. А ще – два рази скеровували на місто важку артилерію", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами очільника Дніпропетровської області, пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Минулося без загиблих та постраждалих.
Місто зазнає регулярних атак:
- 13 грудня росіяни атакували дитячий садок та адмінбудівлю у Нікополі важкою артилерією, поранення дістала 70-річна жінка.
- 15 грудня внаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждала дитина та її бабуся.
- 16 грудня на Нікопольщині внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення середньої тяжкості.