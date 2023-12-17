Кібери ЗСУ “привітали” 15 стратегічних компаній РФ з Днем ракетних військ ЗС РФ

Військові кібери ЗСУ до Дня Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ було вражено сайти 15 компаній, а також сайт тепломереж Чебоксар.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
"На сайтах 15 компаній з РФ з’явився напис "Целятся в НАТО, а попадут в Москву". Так українські військові нагадали росіянам про невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава", які збилися з курсу під час випробувань", — йдеться у повідомленні.
- Українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ. На сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”.