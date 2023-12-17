Іран регулярно постачає Росії "шахеди", – Ігнат

Крім "шахедів" росіяни часто використовують для атак зроблені "гаражним методом" дрони, схожі на іранські.

Ситуація з постачання "шахедів" з Ірану до РФ залишається незмінною. Росія регулярно отримує дрони від Ірану. Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

На думку речника, саме кількість безпілотників під час атаки на Україну свідчать, яка ситуація з "шахедами" в Росії.

"По уламках видно, що фактично немає жодних (проблем, ред.). Єдине, що їх там фарбують чорною фарбою і якусь, можливо, незначну, модернізацію у плані виготовлення фюзеляжу (проводять — ред.). Ворог намагається робити їх менш помітними радіолокаційно”, – зазначає Ігнат.

Крім "шахедів" росіяни часто використовують для атак зроблені "гаражним методом" дрони, схожі на іранські.