Понад 2 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ

Станом на ранок неділі, 17 грудня, на кордоні з Польщею стоять понад дві тисячі вантажівок. Досі заблоковані три пункти пропуску, — повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, досі заблокованими залишаються пункти "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Шегині — Медика".

"На цих трьох напрямках, в чергах у бік України перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше у пункті пропуску "Шегині — Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23-го, коли почалось блокування "Шегині", — розповів Демченко.

Вчора 16 грудня на кордоні з Польщею помер ще один далекобійник.

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.

11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.

За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.