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Понад 2 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ

Заблокованими залишаються три пункти пропуску.

Понад 2 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ
Фото: Мінінфраструктури України

Станом на ранок неділі, 17 грудня, на кордоні з Польщею стоять понад дві тисячі вантажівок. Досі заблоковані три пункти пропуску, — повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, досі заблокованими залишаються пункти "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Шегині — Медика".

"На цих трьох напрямках, в чергах у бік України перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше у пункті пропуску "Шегині — Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23-го, коли почалось блокування "Шегині", — розповів Демченко.

  • 6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.
  • Пункт пропуску "Дорогуськ – Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби. Польська поліція повідомила, що поламану вантажівку, яка перекривала рух до КПП, прибрали.
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