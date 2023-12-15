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Голови польської та угорської дипломатії поспілкувались про Україну

Також під час розмови міністри обговорили співпрацю в рамках Вишеградської групи та питання міграції.

Голови польської та угорської дипломатії поспілкувались про Україну
Фото: Пресслужба МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поспілкувався з угорським колегою Петером Сіярто. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

Основними темами розмови були Україна, перспективи співпраці в рамках Вишеградської групи та питання міграції.

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Глава польського МЗС привітав “позитивний підхід” угорської влади до початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС, попри низку запитань, поставлених Будапештом.

Голова МЗС Польщі зазначив, що підтримка Києва є пріоритетом для Польщі. 

“В інтересах Польщі, щоб Путін не завоював Україну”, – зазначив Сікорський. 

В свою чергу, Сіярто заявив, що його країна повністю підтримує право України на суверенітет і територіальну цілісність. Він також звернув увагу на становище угорської меншини в Україні.

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