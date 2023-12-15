Голови польської та угорської дипломатії поспілкувались про Україну

Також під час розмови міністри обговорили співпрацю в рамках Вишеградської групи та питання міграції.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поспілкувався з угорським колегою Петером Сіярто.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

Основними темами розмови були Україна, перспективи співпраці в рамках Вишеградської групи та питання міграції.

Глава польського МЗС привітав “позитивний підхід” угорської влади до початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС, попри низку запитань, поставлених Будапештом.

Голова МЗС Польщі зазначив, що підтримка Києва є пріоритетом для Польщі.

“В інтересах Польщі, щоб Путін не завоював Україну”, – зазначив Сікорський.

В свою чергу, Сіярто заявив, що його країна повністю підтримує право України на суверенітет і територіальну цілісність. Він також звернув увагу на становище угорської меншини в Україні.