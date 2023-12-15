Шольц впевнений, що ЄС виділить 50 мільярдів євро для України попри блокування пакету допомоги Угорщиною

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, яку погодили 26 лідерів ЄС на саміті. Навіть якщо Угорщина й надалі блокуватиме бюджет ЄС,—пише n-tv.
Навіть якщо Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц запевнив: "У нас є інші варіанти допомоги Україні".
Однак, Шольц не вбачає проблеми надати допомогу у рамках бюджету. Він оптимістично налаштований щодо виділення обіцяних 50 млрд для України.
Також Шольц відхиляє вимогу Орбана розморозити кошти ЄС для Угорщини, через порушення верховенства права, в обмін на відмову від свого права вето: "Це різні речі, які не можна змішувати".
Про які гроші йдеться
- У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
- Переговори щодо виділення Україні 50 млрд євро тривали до пізньої ночі. Рішення ветував угорський прем'єр Віктор Орбан. Він сказав, що до цього питання повернуться в січні.
- Умовою підтримки надання Україні 50 млрд він назвав розблокування всіх заморожених коштів, які ЄС мав виділити Угорщині, але відклав через деградацію демократії в країні.
- За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, які навело Reuters, країни ЄС наприкінці січня зберуться на ще один саміт, де розглянуть надання Україні коштів.