Шольц впевнений, що ЄС виділить 50 мільярдів євро для України попри блокування пакету допомоги Угорщиною

У ЄС є інші варіанти допомоги Україні.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, яку погодили 26 лідерів ЄС на саміті. Навіть якщо Угорщина й надалі блокуватиме бюджет ЄС,—пише n-tv.

Навіть якщо Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц запевнив: "У нас є інші варіанти допомоги Україні".

Однак, Шольц не вбачає проблеми надати допомогу у рамках бюджету. Він оптимістично налаштований щодо виділення обіцяних 50 млрд для України.

Також Шольц відхиляє вимогу Орбана розморозити кошти ЄС для Угорщини, через порушення верховенства права, в обмін на відмову від свого права вето: "Це різні речі, які не можна змішувати".

Про які гроші йдеться