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Шольц впевнений, що ЄС виділить 50 мільярдів євро для України попри блокування пакету допомоги Угорщиною

У ЄС є інші варіанти допомоги Україні.

Шольц впевнений, що ЄС виділить 50 мільярдів євро для України попри блокування пакету допомоги Угорщиною
Фото: EPA/UPG

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, яку погодили 26 лідерів ЄС на саміті. Навіть якщо Угорщина й надалі блокуватиме бюджет ЄС,—пише n-tv.

Навіть якщо Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц запевнив: "У нас є інші варіанти допомоги Україні".

Однак, Шольц не вбачає проблеми надати допомогу у рамках бюджету. Він оптимістично налаштований щодо виділення обіцяних 50 млрд для України.

Також Шольц відхиляє вимогу Орбана розморозити кошти ЄС для Угорщини, через порушення верховенства права, в обмін на відмову від свого права вето: "Це різні речі, які не можна змішувати".

Про які гроші йдеться

  • У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
  • Переговори щодо виділення Україні 50 млрд євро тривали до пізньої ночі. Рішення ветував угорський прем'єр Віктор Орбан. Він сказав, що до цього питання повернуться в січні. 
  • Умовою підтримки надання Україні 50 млрд він назвав розблокування всіх заморожених коштів, які ЄС мав виділити Угорщині, але відклав через деградацію демократії в країні. 
  • За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, які навело Reuters, країни ЄС наприкінці січня зберуться на ще один саміт, де розглянуть надання Україні коштів. 
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