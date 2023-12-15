На саміті Євроради досягнули принципового рішення про надання Україні 50 млрд євро, – МЗС

Міністерство очікує, що всі необхідні юридичні процедури завершаться в січні, після чого кошти виділять.

На саміті Євроради досягнули принципового рішення про надання Україні 50 млрд євро в рамках фонду Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Відповідне фінансування нададуть після проходження всіх необхідних юридичних процедур, йдеться у заяві МЗС України щодо рішень Євроради.

Очікується, що це відбудеться в січні. 50 млрд євро, що будуть виділені для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення, модернізацію держави та прискорену інтеграцію в Євросоюз.

"МЗС України також вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд. євро на 2024-2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – йдеться у повідомленні.

МЗС також назвало важливим погодження санкційного пакету, який сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини.

Міністерство закликало ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру та підтримало пропозицію Євроради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України.

"Сподіваємось також на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їхнє спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility", – додали в МЗС.

Міністерство висловило вдячність за відкриття переговорів про вступ України до ЄС і очікує на якнайшвидший початок підготовки Європейською Комісією мандату на переговори та аналітичної оцінки українського законодавства.

Про які гроші йдеться