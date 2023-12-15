Ексспівробітник ФБР отримав понад 4 роки в'язниці за допомогу російському олігарху Олегу Дерипасці, – Politico

У Нью-Йорку завершився суд над колишнім високопосадовцем контррозвідки ФБР Чарльзом Макгонігалом, який працював на російського олігарха Олега Дерипаску, шукаючи компромат на конкурента.

Як повідомляє Politico, екс-федерала, якого заарештували у січні 2023 року, засудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення, хоча попередньо йому загрожувало до 20 років. Також його також оштрафували на 40 тисяч доларів.

За словами видання, чоловік використав знання, отримані ним під час кар’єри в ФБР, щоб влаштуватися до російського олігарха, промисловця-мільярдера Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями США з 2018 року.

Фото: EPA/UPG

Прокурори у суді заявили, що Макгонігал намагаався допомогти Дерипасці вийти зі списку санкцій і вів переговори разом із співучасниками змови про отримання гонорару від 650 000 до 3 мільйонів доларів за пошук електронних файлів, які розкривають приховані активи на 500 мільйонів доларів, що належать бізнес-конкуренту олігарха.

У суді обвинувачений розкаявся і заявив, що зрадив впевненість і довіру близьких йому людей.

Дерипаска і санкції: