Ексспівробітник ФБР отримав понад 4 роки в'язниці за допомогу російському олігарху Олегу Дерипасці, – Politico

У Нью-Йорку завершився суд над колишнім високопосадовцем контррозвідки ФБР Чарльзом Макгонігалом, який працював на російського олігарха Олега Дерипаску, шукаючи компромат на конкурента.
Як повідомляє Politico, екс-федерала, якого заарештували у січні 2023 року, засудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення, хоча попередньо йому загрожувало до 20 років. Також його також оштрафували на 40 тисяч доларів.
За словами видання, чоловік використав знання, отримані ним під час кар’єри в ФБР, щоб влаштуватися до російського олігарха, промисловця-мільярдера Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями США з 2018 року.
Прокурори у суді заявили, що Макгонігал намагаався допомогти Дерипасці вийти зі списку санкцій і вів переговори разом із співучасниками змови про отримання гонорару від 650 000 до 3 мільйонів доларів за пошук електронних файлів, які розкривають приховані активи на 500 мільйонів доларів, що належать бізнес-конкуренту олігарха.
У суді обвинувачений розкаявся і заявив, що зрадив впевненість і довіру близьких йому людей.
Дерипаска і санкції:
- Влада США 6 квітня 2018 року запровадила обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, включених у так звану "Кремлівську доповідь", зокрема Олега Дерипаски.
- У січні 2019 року Мінфін США зняв санкції щодо підконтрольних Дерипасці компаній після того, як бізнесмен істотно знизив свою частку в них. Сам Дерипаска залишився в списку санкцій, а його активи - заблокованими.
- У червні 2021 року російський олігарх Дерипаска програв суд у США про скасування санкцій
- У вересні минулого року CША звинуватили Дерипаску у порушенні санкцій. Він користувався амерканською фінансовою системою.
- У лютому цього року ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски, серед яких Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.