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Після роз'єднання вагонів поїзда метро у Пекіні переломи отримали щонайменше 100 осіб

Інцидент спричинили сильні снігопади у Китаї.

Після роз'єднання вагонів поїзда метро у Пекіні переломи отримали щонайменше 100 осіб
Фото: EPA/UPG

Вчора у Пекіні у вечірню годину пік унаслідок роз'єднання вагонів поїзда метро понад 500 осіб потрапили у лікарні для обстежень. Щонайменше 100 отримали переломи.

Про це пише The Guardian з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Поїзд їхав наземною ділянкою колії. Аварія сталася, коли він прямував у район Чанпін у північній частині міста.

Китайська столиця, де такі інциденти рідкісні, останніми днями постраждала від сніжної бурі, що вплинуло на умови роботи та призвело до затримок транспорту у всьому місті.

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“Аварія сталася близько 19:00 четверга, коли два останні вагони поїзда метро від’єдналися від інших”, − повідомили владні органи.

Загалом 515 людей потрапили до лікарень для обстеження, з яких 102 отримали переломи. 

Попереднє розслідування інциденту показало, що його спричинили слизькі дороги та “погіршення сигналу”.

Фото: EPA/UPG

Як пише Reuters, у п’ятницю на більшості території Китаю температура різко впала до нуля. Влада обмежила рух транспорту на автомагістралях у кількох провінціях після низки ДТП на крижаних ділянках. 

За прогнозами Національного метеорологічного центру, температура впаде нижче мінус 40 градусів за Цельсієм у частинах північно-східної провінції Хейлунцзян і в регіоні Сіньцзян на північному заході, а також у Внутрішній Монголії та провінціях Ганьсу і Цинхай. 

  • Зараз у Пекіні діє “помаранчеве” попередження через сильний снігопад, “жовте” − через зледеніння доріг і “синє” − через похолодання. 
  • На початку грудня через сніговий шторм зупинив роботу аеропорт Мюнхена. Шторм накрив снігом частину Австрії, Швейцарії та Чехії.
  • В Україні наприкінці листопада через сильний сніг були знеструмлені понад 2000 населених пунктів у 16 областях, замети сягали двох метрів.
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