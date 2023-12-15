Після роз'єднання вагонів поїзда метро у Пекіні переломи отримали щонайменше 100 осіб

Вчора у Пекіні у вечірню годину пік унаслідок роз'єднання вагонів поїзда метро понад 500 осіб потрапили у лікарні для обстежень. Щонайменше 100 отримали переломи.

Про це пише The Guardian з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Поїзд їхав наземною ділянкою колії. Аварія сталася, коли він прямував у район Чанпін у північній частині міста.

Китайська столиця, де такі інциденти рідкісні, останніми днями постраждала від сніжної бурі, що вплинуло на умови роботи та призвело до затримок транспорту у всьому місті.

“Аварія сталася близько 19:00 четверга, коли два останні вагони поїзда метро від’єдналися від інших”, − повідомили владні органи.

Загалом 515 людей потрапили до лікарень для обстеження, з яких 102 отримали переломи.

Попереднє розслідування інциденту показало, що його спричинили слизькі дороги та “погіршення сигналу”.

Фото: EPA/UPG

Як пише Reuters, у п’ятницю на більшості території Китаю температура різко впала до нуля. Влада обмежила рух транспорту на автомагістралях у кількох провінціях після низки ДТП на крижаних ділянках.

За прогнозами Національного метеорологічного центру, температура впаде нижче мінус 40 градусів за Цельсієм у частинах північно-східної провінції Хейлунцзян і в регіоні Сіньцзян на північному заході, а також у Внутрішній Монголії та провінціях Ганьсу і Цинхай.