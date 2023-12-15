"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення лідерів ЄС почати переговори про вступ з Україною. У дописі в X він написав, що присвячує це рішення українськи героям, які віддали життя за незалежну і європейську Україну.

"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили! Наше сьогоднішнє рішення про розширення я присвячую вашим героям, які віддали життя за незалежну та європейську Україну", – написав він.

Dear Volodymyr Zelenskyy, we did it! I dedicate our today’s decision on enlargement to your heroes who gave their lives for an independent and European Ukraine. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 14, 2023

У коментарі під цим дописом Зеленський подякував Туску за теплі слова та підтримку.

"Шановний Дональде Туск, дякую за теплі слова в цей історичний день. Саме за дружньої та потужної підтримки Польщі ми досягли цього результату. За вашу і нашу свободу в сильній і єдиній Європі!" – написав він.

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