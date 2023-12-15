"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення лідерів ЄС почати переговори про вступ з Україною. У дописі в X він написав, що присвячує це рішення українськи героям, які віддали життя за незалежну і європейську Україну.
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили! Наше сьогоднішнє рішення про розширення я присвячую вашим героям, які віддали життя за незалежну та європейську Україну", – написав він.
Dear Volodymyr Zelenskyy, we did it! I dedicate our today’s decision on enlargement to your heroes who gave their lives for an independent and European Ukraine.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 14, 2023
У коментарі під цим дописом Зеленський подякував Туску за теплі слова та підтримку.
"Шановний Дональде Туск, дякую за теплі слова в цей історичний день. Саме за дружньої та потужної підтримки Польщі ми досягли цього результату. За вашу і нашу свободу в сильній і єдиній Європі!" – написав він.
Що відбувається у відносинах України та Польщі
- З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.
- Напруження в відносинах Києва й Варшави почалося цього року, з наближенням парламентських виборів у Польщі. Спочатку вона обмежила ввезення української агропродукції в обхід рішення ЄС. Також це зробили Угорщина й Словаччина. Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку. Україна сказала, що судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
- У вересні тодішній міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус говорив, що його країна блокуватиме вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання з експортом зерна.
- МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС підіграють Росії, перетворюючи зерно на трилер. Українське Міністерство закордонних справ згодом закликало Польщу "відкинути емоції" та наголосило, що Україна запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Тоді польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.
- У вересні Зеленський і Дуда планували в Нью-Йорку двосторонні переговори, але їх скасували. Дуда сказав, що це через щільний графік.
- У листопаді польські перевізники почали блокувати кордон для українських вантажівок, вимагаючи повернення ліцензування, що було впроваджене "транспортним безвізом". Часткове блокування триває досі.
- На тлі конфліктів контакти на найвищому рівні між Києвом і Варшавою були не такими інтенсивними, як раніше. В листопаді Зеленський говорив із Анджеєм Дудою телефоном, вітаючи його з днем незалежності.
- Після виборів у Польщі та очолення Туском уряду телефоном говорили міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Радек Сікорський.
- 13 грудня Зеленський під час перебування в Осло провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він привітав його з призначенням на посаду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.