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Зеленський провів розмову з Туском: "Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща"

Президент висловив переконання, що з новим урядом Польщі пришвидшать розв'язання всіх питань відносин на взаємовигідній основі.

Зеленський провів розмову з Туском: "Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський під час перебування в Осло провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він привітав його з призначенням на посаду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.

У дописі в Telegram Зеленський назвав Туска його другом. Президент сказав, що почув від співрозмовника слова підтримки.

"Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща", – сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що з новим урядом Польщі пришвидшать розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі.

Зеленський також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

Що відбувається у відносинах України та Польщі

  • З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.
  • Напруження в відносинах Києва й Варшави почалося цього року, з наближенням парламентських виборів у Польщі. Спочатку вона обмежила ввезення української агропродукції в обхід рішення ЄС. Також це зробили Угорщина й Словаччина. Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку. Україна сказала, що судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
  • МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС підіграють Росії, перетворюючи зерно на трилер. Українське Міністерство закордонних справ згодом закликало Польщу "відкинути емоції" та наголосило, що Україна запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Тоді польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні. 
  • У вересні Зеленський і Дуда планували в Нью-Йорку двосторонні переговори, але їх скасували. Дуда сказав, що це через щільний графік.
  • У листопаді польські перевізники почали блокувати кордон для українських вантажівок, вимагаючи повернення ліцензування, що було впроваджене "транспортним безвізом". Часткове блокування триває досі.
  • На тлі конфліктів контакти на найвищому рівні між Києвом і Варшавою були не такими інтенсивними, як раніше. В листопаді Зеленський говорив із Анджеєм Дудою телефоном, вітаючи його з днем незалежності.
  • Після виборів у Польщі та очолення Туском уряду телефоном говорили міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Радек Сікорський.
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