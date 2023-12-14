Зеленський провів розмову з Туском: "Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща"

Президент висловив переконання, що з новим урядом Польщі пришвидшать розв'язання всіх питань відносин на взаємовигідній основі.

Президент Володимир Зеленський під час перебування в Осло провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він привітав його з призначенням на посаду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.

У дописі в Telegram Зеленський назвав Туска його другом. Президент сказав, що почув від співрозмовника слова підтримки.

"Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща", – сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що з новим урядом Польщі пришвидшать розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі.

Зеленський також запросив Дональда Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

Що відбувається у відносинах України та Польщі