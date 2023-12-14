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Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, — Шарль Мішель

Саміт у Брюсселі триває.

Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, — Шарль Мішель
Шарль Мішель і Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель у мережі "Х".

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови", – написав Шарль Мішель.

Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.

  • У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
  • Звертаючись до лідерів ЄС, напередодні початку саміту, президент Зеленський попросив глав держав і урядів "не впадати сьогодні в нерішучість" і не "зраджувати" віру в Європу. За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
  • У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
  • З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років. 
  • Напередодні саміту ЄС розблокував виділення Угорщині 10 млрд євро, що були заблоковані через деградацію демократії в країні. 
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