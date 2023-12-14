Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, — Шарль Мішель

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель у мережі "Х".

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови", – написав Шарль Мішель.

Також, Єврокомісія надала статус кандидата Грузії і розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Голова Євроради назвав це чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту.