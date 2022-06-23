Україна отримала статус кандидата в члени Євросоюзу, - глава Європейської Ради

Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.
Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
A historic moment.
Today marks a crucial step on your path towards the EU.
Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩
Our future is together.
"#EUCO щойно ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент", - написав Мішель.
Він додав, що нині "вирішальний крок на вашому шляху до ЄС".
У свою чергу Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку.
"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ЄС та України. Вдячний Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - написав Президент у своєму Twitter.
Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022
Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог.
За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це:
- завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП
- забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
- ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
- має запрацювати "антиолігархічний" закон;
- необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
- необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.
В грудні цього року Єврокомісія підготує звіт щодо виконання цих вимог.
Процес вступу до Євросоюзу після отримання статусу кандидата в члени в інших держав займав близько 10 років. За всю історію найшвидше членом ЄС стала Фінляндія – за три роки, повідомили в ефірі каналу "Рада".
Вступ до ЄС України передбачає пʼять етапів, і перші чотири з них держава уже пройшла:
- Підписання Угоди про асоціацію з ЄС
- Включення до офіційної програми розширення ЄС
- Подання заявки на вступ
- Отримання статусу кандидата в члени
- Вступ
Нагадаємо, 28 березня, на пʼятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.
Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.
8 червня Європарламент підтримав рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Однак віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина говорила, що є принаймні три держави, які виступають проти остаточного присвоєння статусу Єврорадою. Які – вона не сказала, але, за даними журналістів, це Данія, Нідерланди і Швеція.
Президент Польщі Анджей Дуда в червні провів турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.
Однозначно позитивно за надання Україні статусу кандидата в члени висловилися і лідери Франції, Німеччини, Румунії, Італії. Під час візиту в Київ вони одноголосно заявили, що підтримають нашу державну на шляху до ЄС.
17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени. 28 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні і Молдові відповідних статусів.