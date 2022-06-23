Україна отримала статус кандидата в члени Євросоюзу, - глава Європейської Ради

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ЄС та України", - заявив Президент України Володимир Зеленський.

Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

"#EUCO щойно ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент", - написав Мішель.

Він додав, що нині "вирішальний крок на вашому шляху до ЄС".

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ЄС та України. Вдячний Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - написав Президент у своєму Twitter.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це:

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати "антиолігархічний" закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

В грудні цього року Єврокомісія підготує звіт щодо виконання цих вимог.

Процес вступу до Євросоюзу після отримання статусу кандидата в члени в інших держав займав близько 10 років. За всю історію найшвидше членом ЄС стала Фінляндія – за три роки, повідомили в ефірі каналу "Рада".

Вступ до ЄС України передбачає пʼять етапів, і перші чотири з них держава уже пройшла:

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Включення до офіційної програми розширення ЄС

Подання заявки на вступ

Отримання статусу кандидата в члени

Вступ

Нагадаємо, 28 березня, на пʼятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.

8 червня Європарламент підтримав рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Однак віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина говорила, що є принаймні три держави, які виступають проти остаточного присвоєння статусу Єврорадою. Які – вона не сказала, але, за даними журналістів, це Данія, Нідерланди і Швеція.

Президент Польщі Анджей Дуда в червні провів турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Однозначно позитивно за надання Україні статусу кандидата в члени висловилися і лідери Франції, Німеччини, Румунії, Італії. Під час візиту в Київ вони одноголосно заявили, що підтримають нашу державну на шляху до ЄС.

17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени. 28 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні і Молдові відповідних статусів.