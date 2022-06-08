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​Дуда починає тур по Європі, щоб переконати надати Україні статус кандидата в ЄС

Президент Польщі також планує обговорити питання вивезення продовольства з України.

​Дуда починає тур по Європі, щоб переконати надати Україні статус кандидата в ЄС
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента.

Разом з Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім він вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити питання вивезення продовольства з України.

"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна) було успішним, і як подолати цю проблему", – пояснив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія пропонує запропонувати проміжний етап для України між співпрацею та вступом до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, наголосив, що Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС.

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