Люксембург заморозив російські активи на €4,3 млрд

Активи належать 1 100 компаніям та 90 фізособам із РФ, що потрапили під санкції Євросоюзу.

Станом на початок червня банки та фінансові організації Люксембургу заморозили активи росіян на €4,267 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів країни.

За словами міністерки фінансів Юріко Бакес, це - банківські депозити та цінні папери.

"На запит Міністерства фінансів Люксембурзький бізнес-реєстр (LBR) визначив компанії, зареєстровані в Реєстрі торгівлі та компаній (RCS), для яких внесені особи, які фігурують у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заморожені активи належать 1 100 компаніям та 90 фізособам із РФ, що потрапили під санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Люксембург заморозив пов'язані з Росією активи на суму 2,5 мільярда євро.