"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
"Енергоатом": гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
ГоловнаСвіт

Люксембург заморозив російські активи на €4,3 млрд

Активи належать 1 100 компаніям та 90 фізособам із РФ, що потрапили під санкції Євросоюзу.

Люксембург заморозив російські активи на €4,3 млрд

Станом на початок червня банки та фінансові організації Люксембургу заморозили активи росіян на €4,267 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів країни.

За словами міністерки фінансів Юріко Бакес, це - банківські депозити та цінні папери.

"На запит Міністерства фінансів Люксембурзький бізнес-реєстр (LBR) визначив компанії, зареєстровані в Реєстрі торгівлі та компаній (RCS), для яких внесені особи, які фігурують у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заморожені активи належать 1 100 компаніям та 90 фізособам із РФ, що потрапили під санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Люксембург заморозив пов'язані з Росією активи на суму 2,5 мільярда євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також