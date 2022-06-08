Жодних домовленостей без України про розблокування портів не може бути, - посол України в Туреччині

Україна наразі не бачить реальних кроків та готовності Росії до розблокування портів. Російська сторона намагається "грати свої дурні ігри", що не вдасться агресору. Росіяни мають відійти та розблокувати порти. Після того Україна може говорити про розмінування та про вихід кораблів з портів та безпечний вивіз зерна.

Про це заявив на брифінгу надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент LB.ua.

"Завершилися ці переговори (зустріч міністра закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим). Для нас важливо, що Туреччина продовжує свої посередницькі послуги. І веде переговори з нами та Росією. У цьому випадку уся увага була прикута до розблокування українських портів. Ми розуміємо з публічної комунікації лише те, що домовилися домовлятися. Що немає ніяких конкретних домовленостей. Та їх не може бути без нас", - сказав він.

Посол наголосив, що Україна очікує тепер на комунікацію з Туреччиною.

"Щоб знайти спільні точки дотику. Як ви знаєте, за посередництва ООН тривають переговори, це «човникова дипломатія» з метою пошуку шляхів по розблокуванню наших портів на Чорному морі. Звичайно, основною причиною є блокада РФ… Вони — країна-агресор та вони спричинили цю кризу. Для багатьох країн світу: Туреччини, Північної Африки та у Латинській Америці, - розблокування наших портів — це шлях до того, щоб позбутися залежності від інших ринків та для зниження ціни на хліб. Оскільки зараз значна частина світу потерпає від того, що українське зерно не потрапляє на світові ринки. Тому це інтерес України та Туреччини - добитися розблокування", - додав він.

Боднар зазначив, що росіяни намагаються вклинитися у процес догляду за судами, процес блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції.

"Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти та розблокувати порти. Після того ми можемо говорити про розмінування та про вихід кораблів з портів та безпечно вивозити зерно", - наголосив посол.

Він констатував, що наразі не бачить реальних кроків та готовності Росії до розблокування портів.

"В їх інтересі як раз не випустити наше зерно з наших портів. Продати більше свого зерна. І накрасти наше зерно на окупованих територіях. Це те, що ми бачимо в реальності", - додав Боднар.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.