Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки

Йшлося також про дотримання Росією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими.

Президент Володимир Зеленський обговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом посилення оборонної підтримки України.

У дописі в твіттері президент зазначив, що розмова стосувала і забезпечення глобальної продовольчої безпеки і питання дотримання Росією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими.

"Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Шольц і Зеленський проводили розмову 17 травня, через кілька днів після розмови канцлера з президентом РФ.

За час повномасштабного вторгнення Росії Шольц Україну не відвідував. Він каже, що здійснить візит, коли будуть речі, важливі для обговорення саме в Україні.