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Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки

Йшлося також про дотримання Росією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. 

Зеленський і Шольц обговорили посилення оборонної підтримки
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом посилення оборонної підтримки України.

У дописі в твіттері президент зазначив, що розмова стосувала і забезпечення глобальної продовольчої безпеки і питання дотримання Росією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими.

"Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Шольц і Зеленський проводили розмову 17 травня, через кілька днів після розмови канцлера з президентом РФ. 

За час повномасштабного вторгнення Росії Шольц Україну не відвідував. Він каже, що здійснить візит, коли будуть речі, важливі для обговорення саме в Україні. 

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