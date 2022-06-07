Чи впаде французький уряд?

Не встигла Франція звести дух після президентських перегонів, як на країну чекають парламентські вибори, перший тур яких відбудеться 12 червня. Емманюель Макрон розраховує повторити тріумф 2017 року і здобути більшість у Національній асамблеї, але останні опитування ризикують упокорити запал президента — ліва коаліція, яку зумів об’єднати довкола себе опозиціонер Жан-Люк Меланшон, посилює свої рейтинги з кожним днем. Парламентські вибори — тест на міцність для французького лідера і його новосформованого уряду .

Фото: EPA/UPG

Макрон і лівосторонній рух

За конституцією, у Франції президент призначає прем’єра, а потім обидва узгоджують склад уряду. Це все на папері, а от на практиці у стінах Єлисейського палацу знають, що усі призначення — це особисте рішення Макрона, який ще за першої каденції закріпив за собою репутацію одноосібного управлінця, що впливає на всі рішення у країні. Французам довелося чекати довгі чотири тижні, аби дізнатися склад нового уряду після перемоги Макрона на президентських виборах. Кропіткий відбір виправдав себе, але новосформований кабінет може виявитися недовговічним у двох випадках.

По-перше, якщо політична сила Макрона втратить більшість на парламентських виборах. Поразка автоматично виллється у падіння уряду, який потрібно буде формувати заново, враховуючи розстановку сил в новій Асамблеї. Інший, не менш вагомий, ризик — 15 з 28 міністрів нового кабінету особисто балотуються в округах. У разі програшу вони втратять на лише депутатське, а й міністерське крісло, а отже їм потрібно буде призначити заміну. Саме тому Макрон вирішив оточити себе “найміцнішим” кабінетом — достатньо “лівим” і вкоріненим на місцях, щоб відповісти на запит виборців.

Прем’єрка Елізабет Борн задовольнила обидва з цих критеріїв, а заодно ще багато інших. Перша жінка на цій посаді з 1992 року, інженер за освітою, технократ і досвідчена урядова радниця, яка завжди була близькою до соціалістів. Борн працювала на керівних посадах в управлінні французької залізниці і паризького метро. Прийшовши в уряд Макрона кілька років тому, цій «жінці-реформі» вдалося проштовхнути низку непопулярних, але важливих для президента, заходів. Найскладніший з них — реформа французької залізниці. А от щодо міжнародної політики Франції від Борн очікувати гучних заяв годі. Історично це прерогатива президента і міністерства закордонних справ. В останньому керівництво теж змінилося.

Фото: ЕРА/UPG Елізабет Борн

Сильна Європа не означає розширена Європа?

На зміну 74-річному Жан-Іву Ле Дріану прийшла динамічна Катрін Колонна, переконана проєвропейка, яка останні кілька років провела у Великобританії на посаді посла Франції. Колонна стоїчно проводила переговори щодо пост-Брекзиту з Борисом Джонсоном і захищала інтереси міцної Європи. Міцна Європа, щоправда, для нової команди МЗС, зовсім не означає розширена Європа. На другий день після оголошення складу кабінету міністрів уповноважений у питаннях Європи Клемен Бон заявив, що вступ України до ЄС не відбудеться раніше, ніж за 15-20 років.

Сама ж Колонна тим часом, варто віддати їй належне, поїхала в Україну на 10-ий день після свого призначення. Міністр побувала у Бучі, після чого запевнила Київ у прискоренні і збільшенні масштабів постачання зброї. Французький президент тим часом до України не поспішає, натомість хвалиться у регіональній пресі “посередницькою роллю” Франції, яка проявляється, поміж іншого, у “сотнях годин телефонних переговорів з Путіним на прохання Зеленського”. Інша фраза Макрона у тому самому інтерв’ю вже встигла викликати хвилю обурення — на думку французького президента, “не варто принижувати Росію”.

Фото: Catherine Colonna Катрін Колонна

Які шанси у Меланшона? (І що від того Україні?)

Якщо опитування підтвердять себе і партія Макрона дійсно втратить більшість у Національній асамблеї, де зацарюють “ліві”, Франція може зіштовхнутися з політичним явищем, якого не бачила останні 20 років, — коабітацією, тобто співіснуванням президента і опозиційної парламентської більшості. Опозиційна більшість — це і падіння пропрезидентського уряду, і блокування голосувань за закони, яких прагнуть макроністи, і багато інших конфліктів, які можуть перетворити французьке політичне життя на суцільні баталії. Востаннє таке відбулося у країні за президентства Жака Ширака і протривало цілих п’ять років. У 2000 році президентський мандат було скорочено з семи до п’яти років, а разом з цим був змінений і виборчий календар. Парламентські вибори, що тепер дихають у спину президентським, — майже повна гарантія перемоги пропрезидентської сили. Наголос на слові «майже».

Ліві настрої у Франції наростають велетенськими темпами. Звісно, коабітації може і не відбутися, якщо політична сила Макрона не втратить так багато крісел, як прогнозують. Основний опонент президента, Жан-Люк Меланшон, особисто не балотується в окрузі, а мітить одразу вище. “Депутатське крісло мене не цікавить, мене цікавить крісло прем’єра”, - регулярно заявляє політик в інтерв’ю. Третім місцем на президентських перегонах (після Макрона і Марін Ле Пен), Меланшон довів, що саме він — нове обличчя французьких лівих сил. Соціалістам, “зеленим” та комуністам не залишилося нічого іншого, як доєднатися до коаліції “Нескорених” — крайньолівої політичної сили, яку Меланшон очолює з 2016 року, і погодитися, що у випадку тріумфу на парламентських перегонах у крісло прем’єра пропонуватимуть саме його.

Макрон вже неодноразово наполягав на тому, що ніколи не призначить Меланшона очільником кабінету міністрів. Втім, президенту доведеться рахуватися з результатами парламентських виборів, якщо, звісно, він не хоче, щоб робота Асамблеї опинилася повністю заблокованою на знак протесту.

Меланшон на посаді прем’єра — далеко не найкращий варіант для України. На початку березня з трибун Асамблеї цей політик, тривалий час відомий своїми проросійськими настроями, висловив незгоду із постачанням зброї Україні. Мовляв, це робить з Франції співучасника війни, у той час як “росіяни Франції не вороги”. На думку Жан-Люка Меланшона, подібні рішення має затверджувати парламент.

Фото: EPA/UPG Жан-Люк Меланшон

На щастя для України, рішення про надання зброї ухвалюється на Раді безпеки, яку очолює безпосередньо президент. Тому, попри суперечливі заяви Макрона, саме він залишається єдиним союзником для Києва у той час, як опозицію очолює ще більш одіозний Меланшон, а третьою опозиційною силою продовжує бути ультраправа і не менш проросійська Марін Ле Пен.