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Росія вирішила заборонити вʼїзд ще 61 американцю

В МЗС РФ вважають, що заборона на вʼїзд до Росії для американських посадовців – це обмежувальний захід. 

Росія вирішила заборонити вʼїзд ще 61 американцю
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Росія вирішила додати до свого "санкційного" списку ще 61 американського посадовця та керівника ЗМІ.

До нього потрапили керівники оборонних компаній, медіа-платформ, рейтингових агентств, авіа- і суднобудівних компаній, а також окремі чиновники Держдепу, пише CNN із посиланням на російське МЗС.

У міністерстві заявили, що обмежувальні заходи стали відповіддю на "постійно розширювані санкції США відносно російських політичних та громадських діячів, а також представників вітчизняного бізнесу". 

З-поміж інших американців, які опинилися під обмеженнями і тепер не можуть зʼїздити до Росії, – міністерка фінансів Джанет Єллен.

Нагадаємо, що в травні Росія вирішила заборонити вʼїзд 963 американським чиновникам та діячам включно з президентом США та держсекретарем Ентоні Блінкеном. 

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