Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні

Посол Росії в ООН Василь Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля.
Останній прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.
“Саме російські танки, бомби та міни заважають Україні садити та збирати врожай. Кремль також націлений на зерносклади та краде зерно з окупованих ним територій, перекладаючи провину на інших. Це боягузливо. Це пропаганда”, – зазначив він.
It is Russia's tanks, bombs and mines that are preventing #Ukraine from planting and harvesting.— Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022
The Kremlin is also targeting grain storages and stealing grain from areas it has occupied while shifting the blame on others.
This is cowardly. This is propaganda.@UN #UNSC
Мішель додав, що Кремль використовує запаси продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються.
“Це піднімає ціни на продукти, штовхає людей у бідність і дестабілізовує цілі регіони. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу. Незважаючи на свою кампанію брехні”, – каже президент Євроради.
Після цих слів Небензя піднявся і вийшов із зали засідання.
Мішель йому на це відповів: “Ви можете вийти з кімнати, можливо, вам легше не слухати правду, дорогий посол”.
You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T— Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна, а всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.
Сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.