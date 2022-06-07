Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні

"Кремль використовує запаси продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються".

Посол Росії в ООН Василь Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Останній прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.

“Саме російські танки, бомби та міни заважають Україні садити та збирати врожай. Кремль також націлений на зерносклади та краде зерно з окупованих ним територій, перекладаючи провину на інших. Це боягузливо. Це пропаганда”, – зазначив він.

It is Russia's tanks, bombs and mines that are preventing #Ukraine from planting and harvesting.



The Kremlin is also targeting grain storages and stealing grain from areas it has occupied while shifting the blame on others.



This is cowardly. This is propaganda.@UN #UNSC — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022

Мішель додав, що Кремль використовує запаси продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються.

“Це піднімає ціни на продукти, штовхає людей у бідність і дестабілізовує цілі регіони. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу. Незважаючи на свою кампанію брехні”, – каже президент Євроради.

Після цих слів Небензя піднявся і вийшов із зали засідання.

Мішель йому на це відповів: “Ви можете вийти з кімнати, можливо, вам легше не слухати правду, дорогий посол”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна, а всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.

Сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.