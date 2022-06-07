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Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні

"Кремль використовує запаси продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються".

Посол Росії в ООН Василь Небензя пішов зі засідання Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Останній прямо обвинуватив РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.

“Саме російські танки, бомби та міни заважають Україні садити та збирати врожай. Кремль також націлений на зерносклади та краде зерно з окупованих ним територій, перекладаючи провину на інших. Це боягузливо. Це пропаганда”, – зазначив він.

Мішель додав, що Кремль використовує запаси продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються.

“Це піднімає ціни на продукти, штовхає людей у бідність і дестабілізовує цілі регіони. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу. Незважаючи на свою кампанію брехні”, – каже президент Євроради. 

Після цих слів Небензя піднявся і вийшов із зали засідання.

Мішель йому на це відповів: “Ви можете вийти з кімнати, можливо, вам легше не слухати правду, дорогий посол”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна, а всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.

Сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. 

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