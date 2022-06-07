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Греція передасть техніку Україні лише після того, як отримає заміну від Німеччини

Мова йде про бойові машини піхоти ще радянських часів.

Греція передасть техніку Україні лише після того, як отримає заміну від Німеччини
БМП-1
Фото: ukroboronprom.com.ua

Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки лише тоді, коли обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти надійдуть до Греції.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на речника грецького уряду.

Грецьки уряд займає таку позицію через конфлікт з Туреччиною, яка зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря.

Збройні сили Греції приведено у стан бойової готовності. У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні важке озброєння лише за умови його негайної заміни.

Раніше повідомлялось, що Федеральна рада безпеки Німеччини уже більш ніж місяць блокує поставку в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

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