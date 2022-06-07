Греція передасть техніку Україні лише після того, як отримає заміну від Німеччини

Мова йде про бойові машини піхоти ще радянських часів.

Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки лише тоді, коли обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти надійдуть до Греції.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на речника грецького уряду.

Грецьки уряд займає таку позицію через конфлікт з Туреччиною, яка зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря.

Збройні сили Греції приведено у стан бойової готовності. У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні важке озброєння лише за умови його негайної заміни.

Раніше повідомлялось, що Федеральна рада безпеки Німеччини уже більш ніж місяць блокує поставку в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.