​​Ефект від шостого пакета санкцій буде вже найближчим часом, – представник України в ЄС

Попри те, що відмова від російських нафтопродуктів триватиме шість місяців, а сирої нафти – вісім місяців, ефект від цих рішень спостерігатиметься вже найближчим часом. Оскільки низка держав-членів ЄС та приватних компаній, не очікуючи санкцій, вже почали переналаштування на нові джерела постачання.

Про це на брифінгу повідомив представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов, передає кореспондент LB.ua.

"Шостий пакет санкцій був найважчим. Основна причина полягала у тому, що нарешті було запроваджене ембарго приблизно на 90% російських нафтових постачань. Уся так звана танкерна нафта цим пакетом – закрита. Залишилася трубопровідна нафта. Це приблизно 10%. Цей продукт був вилучений з пакета через те, що низка країн ЄС залишається залежною від російської нафти. Та не має доступу до моря. Це Угорщина, Словаччина та Чехія. Певні виключення отримали Болгарія та Хорватія. Але ми оцінюємо цей крок, як дуже потужний", – сказав він.

За його оцінками, перші наслідки від введення нових санкцій будуть відчутні незабаром.

"Попри те, що перехід до нових умов триватиме 6-8 місяців. Для нафтопродуктів – 6 місяців, а для сирої нафти – 8 місяців. Але ефект від цього рішення спостерігатиметься найближчим часом. Оскільки низка держав-членів ЄС та приватних компаній, не очікуючи санкцій, вже почали переналаштування на нові джерела постачання. Наприклад, Німеччина вже почала отримувати 2/3 від об’єму російської нафти з інших джерел. Тому цей пакет мав велике значення, як по суті, так і політично. Він став певним тригером для відмови від російської нафти світом", – підкреслив він.

Відключення Центробанку РФ від Swift також буде мати системні наслідки для фінансової системи країни-окупанта. Як і відключення трьох російських каналів та додаткові обмеження для російських компаній ВПК та виробництва товарів подвійного призначення. Важливою є заборона в Росії щодо надання бухгалтерських та інших консалтингових послуг, що вже вдарило по металургії РФ.

Запровадження додаткових персональних санкцій також є важливим та необхідним кроком.

"На цьому ЄС не зупиняється. Вже розпочата дискусія щодо подальших кроків та тиску не лише на російську, а й білоруську економіку. Для того, щоб зупинити цю воєнну машину та нанести потужний та відчутний удар по агресору".

Нагадаємо, 3 червня Офіційний журнал ЄС опублікував деталі шостого санкційного пакету проти Росії.