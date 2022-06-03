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Набув чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

До нього входить часткове нафтове ембарго та відключення низки російських банків від системи SWIFT.

Набув чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Сьогодні, 3 червня, Офіційний журнал ЄС опублікував деталі шостого санкційного пакету проти Росії.

Зазначається, що санкції передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Планується, що поетапна відмова від сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.

Окрім того, санкції ЄС передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків – Сбербанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку. Крім них, від системи відключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.

ЄС розширює перелік компаній та осіб, яким буде заборонено продавати товари подвійного призначення. Туди увійдуть, як росіяни, так і білоруси. Буде розширено перелік і самих товарів, зокрема, туди додадуть близько 80 хімікатів, які можуть застосовуватися для виготовлення хімічної зброї.

У ЄС забороняють мовлення телеканалів "Россия 24", "Россия РТР" та ТВЦ.

Нагадаємо, 2 червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

31 травня Європейський Союз погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) закликала країни Європейського Союзу до введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв та посилення санкційного тиску проти Кремля.

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