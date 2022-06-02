Навіщо НБУ відкрив другий фронт?

Будь-які фахові дискусії тут недоречні, бо вони, де-факто, легітимізуватимуть абсурд. Тому – лише кілька коментарів з приводу того, що відбулося.

Але (порахувавши до десяти) з поваги до читачів спробую коротко відреагувати на останнє рішення Нацбанку за допомогою нормативної лексики.

Ця колонка могла б складатися з одного слова.

Фото: пресслужба НБУ

У пресрелізі НБУ читаємо: «Зміна споживчої та економічної поведінки бізнесу та населення потребує повернення до ринкових засад управління фінансовою системою».

Це відверта облуда! Які «ринкові засади» в стані повномасштабної війни?!

НБУ пише, що «протягом травня збільшилася різниця між курсом готівкового ринку та офіційним».

А чия це провина? Чи не самого НБУ, очільник якого, з якогось дива, почав розмірковувати про можливість повернення до плаваючого курсу?

Реальність така, що НБУ задекларував фіксований обмінний курс, а потім власноруч почав його розхитувати. Наслідки не забарились…

Ще цитата з пресрелізу: «Національний банк вирішив розширити коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку. Отже, з 03 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п.».

Ще раз, щоб усі зрозуміли. За те, що банки тримають кошти в НБУ (в депозитних сертифікатах), він платитиме їм 23% річних. За нинішнього рівня ліквідності в банківській системі обсяг процентних витрат НБУ в річному вимірі сягатиме 40-50 млрд грн. А це відверта, нічим не підкріплена емісія.

Читаємо далі: «Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами».

Тобто, НБУ вирішив «переламати через коліно» Уряд (в особі Мінфіну), який до останнього намагався уникнути надмірних витрат на обслуговування державного боргу. НБУ «очікує» від Мінфіну підвищення ставок за ОВДП більш ніж удвічі, що збільшить витрати бюджету в річному вимірі, як мінімум, на 100 млрд грн. І платити за короткостроковими облігаціями прийдеться не колись в майбутньому, а тут і зараз.

Щоб не залишалось сумнівів у неадекватності НБУ – ще одна цитата: «Повернення податків на імпорт також має стати важливим кроком для збалансування фіскальної та монетарної політики».

Вам не привиділось. НБУ вистачає нахабства вказувати Уряду і Верховній Раді, що робити у сфері… податкової політики.

НБУ жодного слова не говорить про вплив свого рішення на кредитування економіки. І це не дивно. Бо з такою обліковою ставкою кредитування в осяжному майбутньому не буде взагалі.

А от що, зі слів Дмитра Наталухи, думає з цього приводу визнаний авторитет, нобелівський лавреат Джозеф Стігліц (у відповідь на запитання про ризики дефіциту бюджету): «фокусуйтесь краще на тому, як забезпечити дешеві гроші для бізнесу, це має бути найпріоритетнішою задачею».

І ще одне. Облікова ставка на рівні 25% не запобігатиме інфляції. З однієї простої причини: інфляцію провокує не надмірний попит, а велика кількість факторів з боку пропозиції. Це, як не дивно, визнає і сам Нацбанк.

Підсумовуючи.

Національний банк України, фактично, оголосив війну Мінфіну і всій українській економіці. В стані кривавої війни за існування України.

Це повинно отримати гідну відповідь.

P.S. Мінфіну, вочевидь, не варто найближчим часом виходити на ринок з розміщенням ОВДП. Натомість, весь необхідний обсяг державних облігацій доцільно продати Нацбанку, встановивши таку дохідність, яка вигідна державі і кожному громадянину, а не фінансовим спекулянтам.