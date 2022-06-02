Нафта та санкції

Мова не йде про повне ембарго на постачання енергоносіїв, про яке постійно говорить Україна. Та навіть ті обмеження, які містить цей новий пакет, нанесуть країні-окупанту величезних збитків, які вона не зможе ніяк компенсувати.

На цьому тижні прийнято політичне рішення про введення 6 пакету санкцій, у якому значна частина стосується заборон чи обмежень на постачання основного продукту російського експорту - нафти.

Які основні економічні заборони передбачає 6 пакет?

«Це правильний, послідовний і позитивний крок наших партнерів, і ці рішення будуть дуже болісними для Російської Федерації", - розповів LB.ua Спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєв.

Фото: Фото: Сергей Анищенко Олексій Макеев

Хоча й зазначив, що Україна продовжує наполягати на повному ембарго на російську нафту та газ.

«Давайте подумаємо на 2-3 кроки вперед. Уявімо собі, що Євросоюз виконав усі наші побажання: повністю відмовився від орківських енергоресурсів, зупинив усю торгівлю з Московією. За кілька місяців у Європі почнуться величезні енергетичні, фінансові та економічні кризи. Інфляція, безробіття, заворушення. Політичні кризи. Нові вибори. До влади можуть прийти політичні сили, які пообіцяють повернення до старих «добрих» часів. Всілякі популісти-соціалісти з рашистським душком. Фінансова і військова допомога Україні просто зупиниться. Далі не хочу продовжувати… Тому дякую Європі за кожен крок та кожну санкцію проти Росії, за кожен євро і кожну гармату для України», - каже в свою чергу економічний експерт Тарас Козак.

Козак Тарас

То ж про що йде мова у 6 пакеті? Найперше - Великобританія та ЄС домовилися про заборону страхування судів із російською нафтою.

«Це дуже важливий крок. Бо ЄС та Сполучене Королівство (Великобританії) стоять на чолі страхування у всьому світі. Це фактично вливає на глобальні постачання нафти Росією не лише в ЄС», - повідомив на брифінгу Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

До того ж за його словами, відключення російського Сбербанку від SWIFT також дуже важливо для стримання агресії та виснаження фінансових ресурсів Росії. «Шкода буде більш ніж значною. Майже 40% російських державних прибутків надходять з продажу нафти та газу. Експорт російської нафти в ЄС становив близько 100 млрд євро минулого року. Тому наслідки будуть дуже значні. Та це вплине на можливості Росії фінансувати цю війну», - прогнозує він.

«Наразі фіналізується шостий пакет санкцій. Політичне рішення вже прийнято, тому я не очікую якихось несподіванок. Цей пакет означає заборону експорту нафти Росії в ЄС. Це впливає на 90% цього експорту. І навіть за обережними підрахунками, це десятки, десятки та десятки млрд євро на рік», - заявив Матті Маасікас.

Матті Маасікас

Зокрема, йдеться про те, що за шість місяців Європа припиняє купувати російську нафту, крім трубопровідної. При цьому, до кінця року Польща та Німеччина відмовляються від трубопровідної . Буде певний обсяг постачання маршрут через південну гілку нафтопроводу «Дружба» до трьох країн: Угорщини, Чехії та Словаччини, який згодом теж має припинитись. Загалом вони ніколи не купували понад 15 млн тонн російської нафти, при тому, що загальноєвропейський обсяг закупівель складав 110 млн тонн сирої нафти на рік.

А росіяни продавали до ЄС - майже 40% своєї нафти. Більше, ніж будь-де.

Через це Росія може втратити понад $20 млрд.

Зокрема, за підрахунками Bloomberg, з них близько $10 млрд на рік у вигляді доходів від експорту нафти, якщо ЄС заборонить постачання водним шляхом.

Танкер з нафтою

А припинення постачання трубопроводом через північну гілку нафтопроводу «Дружба» до Польщі та Німеччини скоротить доходи ще на $12 млрд, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни на нафту марки Urals у 85 доларів за барель.

Однак РФ продовжить заробляти близько $6 млрд на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки "Дружби".

Чи зможе РФ перенаправити ці обсяги в Азію?

Як вже писав, LB.ua у росіян фізично не вистачить танкерів аби перепродавати ту нафту, яку відмовився купувати ЄС до Китаю, чи Індії. Певний обсяг вони зможуть продавати в Азії, та загалом за рік понад 4–5 млн тонн, додатково до того, що вже експортується до Китаю - відправити не вийде.

Росіяни можуть спробувати «відіграти» коштом трубопроводу у Китай – Східний Сибір – Тихий океан (ВСТО) – має лише 300 тис. барелів на добу резервних потужностей. Ще близько 200 тис. барелів на добу можуть поставлятися залізницею. Це дає всього 500 тис. барелів за день - шосту частину від ембарго експорту в Європу (3 млн б/д).

В Індію теж понад 6 млн тонн на рік відправити не вийде. І навіть, якщо перевозити нафту зголосяться невеликі азійські компанії, то буде зростання транспортних витрат для росіян.

Це на тлі величезних знижок, які вимагають там - нині це близько 40% для індусів.

Можна очікувати, що після введення обмежень 6-го пакету в дію, ціна російської нафти знизиться ще сильніше, що призведе до втрати колосальної частки прибутків.

Що очікує на Росію через 6 пакет санкцій в економіці?

Найперше зазнають втрат російські нафтові компанії, що мають власні НПЗ в Європі.

Наприклад, у «Лукойлу» є НПЗ в Італії, Румунії, Болгарії та Нідерландах, що працюють на російській нафті Urals. Як тепер доставляти цю нафту туди - цікаве питання.

Ще однією проблемою для росіян стане відсутність необхідних технологій, для запланованої розробки складних запасів що обернеться зниженням бурової активності та падінням рівня видобутку. Очікується, що Росія не повернеться до довоєнного рівня видобутку навіть до 2026 року. На тлі цього в Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) вже заявили про можливість виключення РФ з числа її учасників, через те, що країна не відповідає вимогам до членів в частині видобування вуглеводнів.

«У РФ буде закрито частину підприємств із видобутку нафти, відбудеться різке велике скорочення переробки, в якій задіяні десятки тисяч людей. Це означає, що багато компаній, які займаються обслуговуванням нафтової галузі, забезпечуючи її всім необхідним – обладнанням, матеріалами, людьми, послугами, – теж зіштовхнуться із втратою контрактів, втратою роботи», - вважає економічний експерт Олексій Кущ.

Олексій Кущ

Та додає, що загальний занепад станеться не лише всередині російської видобувної та переробної галузі, а й у сотнях супутніх підприємств, які будуть змушені закритися або скоротити свою діяльність.

«Загалом ефект для російського бюджету буде приголомшливим. У федеральному бюджеті РФ на нафтогаз та супутні компанії припадає понад 50% усіх доходів. Коли європейське ембарго набуде чинності, бюджет Росії втратить не менше 25%», - зазначає він.

У 2021 році, завдяки росту цін на газ та нафту, надходження нафтогазових доходів до федерального бюджету Росії перевищили планові показники на рік на 51,3% до 9 трлн рублів. Зокрема від видобутку та продажу нафти і нафтопродуктів було отримано 7,6 трлн рублів податків ($107 млрд).

Як вже писав LB.ua, загалом нафтогазові надходження - це 36% всіх доходів федерального бюджету РФ.

Тепер же, як прогнозують спеціалісти українського «Нафтогазу», до кінця року Росія не зможе продавати 90% своєї нафти.

Світлана Заліщук

«У середньостроковій перспективі це все ж непідйомний удар для російської економіки», - зазначає радниця голови НАК «Нафтогаз України» Світлана Заліщук, уточнивши, що мова йде вже про 2023 рік. Тобто, фактично вже через пів року.