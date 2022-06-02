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США та ЄС можуть закупляти російську нафту за ціною, нижчою за ринкову, – Байден

Росія вимушена продавати нафту в умовах санкційного тиску.

США та ЄС можуть закупляти російську нафту за ціною, нижчою за ринкову, – Байден
Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив про те, що він нічого не може вдіяти з ростом цін на продукти харчування та бензину найближчим часом.

Про це він заявив учора в Білому Домі, пише CNN.

"Зараз багато чого відбувається, але ідея, що ми можемо натиснути на вимикач і знизити вартість бензину малоймовірна найближчим часом. Те саме з їжею", – сказав він.

Байден назвав російське вторгнення в Україну і його подальший вплив на енергетику та ринок зернових причиною зростання цін.

"Ми знаходимося у ситуації, коли через війну в Україні ціни на газ і продукти харчування надзвичайно високі. Наприклад, у нас є мільйони тонн пшениці, яку не можна вивезти і яка не може потрапити на ринок", – сказав Байден.

Це призводить до зростання цін на хліб та нестачі продовольства у всьому світі.

"Тому ми намагаємося впоратися з війною, ми намагаємося вирішити, як відкрити порти і отримати десятки тисяч тонн зерна, що там знаходяться", – сказав президент США.

Байден також зазначив, що США та ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

"Європа вирішила ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо, навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", – припустив президент США.

Він додав, що Росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень. Зокрема, вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії морським шляхом, відрізаючи “величезне джерело фінансування її військової машини”.

Інші обмеження передбачають відключення найбільшого російського банку “Сбербанк” від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT, блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС, розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

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