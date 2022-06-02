За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили, – Генштаб ЗСУ

Станом на 2 червня Збройні сили України знищили близько 30 850 російських військових, 1 363 танки та 210 літаків.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських військ станом на 2 червня склали:
- особового складу – 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 363 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
- артилерійських систем – 661 (+2) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засоби ППО – 95 (+1) од,
- літаків – 210 (+2) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),
- крилаті ракети – 120 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
- спеціальна техніка – 51 (+2).
Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога.