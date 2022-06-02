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За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили, – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили, – Генштаб ЗСУ
Фото: Ліга

Станом на 2 червня Збройні сили України знищили близько 30 850 російських військових, 1 363 танки та 210 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російських військ станом на 2 червня склали:

  • особового складу – 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 363 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
  • артилерійських систем – 661 (+2) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засоби ППО – 95 (+1) од,
  • літаків – 210 (+2) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),
  • крилаті ракети – 120 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
  • спеціальна техніка – 51 (+2).

Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога.

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