За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, два танки та два гвинтокрили, – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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Станом на 2 червня Збройні сили України знищили близько 30 850 російських військових, 1 363 танки та 210 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських військ станом на 2 червня склали:

особового складу – 30 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 363 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,

артилерійських систем – 661 (+2) од,

РСЗВ – 207 (+0) од,

засоби ППО – 95 (+1) од,

літаків – 210 (+2) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилаті ракети – 120 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,

спеціальна техніка – 51 (+2).

Нагадаємо, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога.