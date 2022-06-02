Словаччина надішле Україні вісім самохідних гаубиць Zuzana 2

Залежно від типу боєприпасів, ці гаубиці можуть вражати цілі на відстані 40-50 кілометрів.

Словаччина передасть Україні вісім самохідних гаубиць Zazana 2. Передача відбудеться за комерційним контрактом, який підписав державний виробник.

Про це з посиланням на словацьке Міноборони пише Reuters.

Гаубиці Susana 2 – це модернізована версія, що використовує 155-мм снаряди та має ефективну дальність дії 40 кілометрів або 50 км, залежно від боєприпасів.

31 травня президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідувала Україну. Вона мала зустріч із президентом Володимиром Зеленським, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і відвідала Бородянку та Ірпінь, понищені російською армією.