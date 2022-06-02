Міністр оборони Великої Британії заявив про надання Україні пускових установок М270, – CNN

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню для захисту від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише CNN.

У заяві британського МЗС зазначається, що М270, які здатні вражати цілі противника на відстані до 80 км, значно зміцнять можливості ЗСУ.

"Цей крок був узгоджений з рішенням США надати Україні свої артилерійські ракетні системи HIMARS (різновид реактивних систем залпового вогню)", – йдеться в повідомленні відомства.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, підтримка України має змінюватися залежно від того, як змінюється тактика Росії на полі бою. Високоефективні ракетні системи М270 дозволять українцям краще захищати себе від застосування РФ далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення українських міст.

"Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні українських військ життєво-важливою зброєю, яка необхідна для захисту країни", – заявив Воллес.

Британський уряд також повідомив про те, що українські військові пройдуть навчання щодо використовування М270.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон говорив з президентом США Джо Байденом про передачу РСЗВ M270, виготовлених у США.