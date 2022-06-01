Великобританія просить США дозволити надсилання в Україну РСЗВ, - ЗМІ

Скільки РСЗВ надасть Британія, поки не повідомляється.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон говорив з президентом США Джо Байденом про передачу РСЗВ M270, виготовлених в США.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Після розмови Джонсона із Байденом відбулись переговори між головою МЗС Британії Ліз Трасс і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Передача РСЗВ Україні має бути схвалена США через експортні правила. Як зазначає видання, адміністрація Байдена майже напевно дозволить такий крок.

Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Пізніше Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги. А президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності.