Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
ГоловнаСвіт

Великобританія просить США дозволити надсилання в Україну РСЗВ, - ЗМІ

Скільки РСЗВ надасть Британія, поки не повідомляється.

Великобританія просить США дозволити надсилання в Україну РСЗВ, - ЗМІ
Фото: Армія США

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон говорив з президентом США Джо Байденом про передачу РСЗВ M270, виготовлених в США.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Після розмови Джонсона із Байденом відбулись переговори між головою МЗС Британії Ліз Трасс і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Передача РСЗВ Україні має бути схвалена США через експортні правила. Як зазначає видання, адміністрація Байдена майже напевно дозволить такий крок.

Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Пізніше Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги. А президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також