​Яке озброєння отримає Україна від США: Пентагон опублікував перелік

Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги.
Сполучені Штати передадуть:
- високомобільні РСЗВ та боєприпаси до них;
- 5 протиартилерійських радарів;
- 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- 1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;
- 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;
- 4 вертольоти Мі-17;
- 15 тактичних машин;
- а також запчастини та обладнання.
"Наразі Сполучені Штати виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів допомоги від початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі приблизно 4,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 7,3 мільярда доларів США безпекової допомоги Україні", - йдеться в заяві Пентагону.
В американському міноборони наголосили, що Сполучені Штати продовжують співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб "виявити та надати Україні можливості для задоволення зростаючих вимог на полі бою".
Нагадаємо, Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема - передачу установок HIMARS