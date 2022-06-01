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​Яке озброєння отримає Україна від США: Пентагон опублікував перелік

Сполучені Штати виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів допомоги від початку роботи адміністрації Байдена.

​Яке озброєння отримає Україна від США: Пентагон опублікував перелік
Фото: wikimedia.org

Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги.

Сполучені Штати передадуть:

  • високомобільні РСЗВ та боєприпаси до них;
  • 5 протиартилерійських радарів;
  • 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
  • 1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;
  • 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
  • 15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;
  • 4 вертольоти Мі-17;
  • 15 тактичних машин;
  • а також запчастини та обладнання.

"Наразі Сполучені Штати виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів допомоги від початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі приблизно 4,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 7,3 мільярда доларів США безпекової допомоги Україні", - йдеться в заяві Пентагону.

В американському міноборони наголосили, що Сполучені Штати продовжують співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб "виявити та надати Україні можливості для задоволення зростаючих вимог на полі бою".

Нагадаємо, Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема - передачу установок HIMARS

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