​Яке озброєння отримає Україна від США: Пентагон опублікував перелік

Сполучені Штати виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів допомоги від початку роботи адміністрації Байдена.

Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги.

Сполучені Штати передадуть:

високомобільні РСЗВ та боєприпаси до них;

5 протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;

4 вертольоти Мі-17;

15 тактичних машин;

а також запчастини та обладнання.

"Наразі Сполучені Штати виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів допомоги від початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі приблизно 4,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 7,3 мільярда доларів США безпекової допомоги Україні", - йдеться в заяві Пентагону.

В американському міноборони наголосили, що Сполучені Штати продовжують співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб "виявити та надати Україні можливості для задоволення зростаючих вимог на полі бою".

Нагадаємо, Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема - передачу установок HIMARS