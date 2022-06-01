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Прикордонники затримали на кордоні з Польщею прихильника “русского міра”

Чоловік віз з собою антикваріат, наркотики, набої та зброю.

Прикордонники затримали на кордоні з Польщею прихильника “русского міра”
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби у пункті пропуску “Шегині” в автомобілі українця виявили велику кількість заборонених до перевезення предметів. Він намагався вивезти мисливську рушницю, пістолет, патрони з гумовими кулями, світло-шумової дії та для спортивної стрільби, одинадцять ножів, багнетів та шабель, бортовий авіаційний годинник та авіаційний варіометр.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Також при огляді були виявлені 600 монет різного номіналу, серед яких російські монети, викарбувані з нагоди анексії АР Крим, 1 500 поштових марок, 150 банкнот, близько 200 різних нагрудних знаків, дев’ять годинників, старовинна ікона, недійсні посвідчення та 100 порожніх бланків посвідчень, георгіївські стрічки та іншу символіку СРСР.

Натренована на пошук наркотичних речовин собака знайшла речовину сіро-зеленого кольору, попередньо марихуану.

Прикордонники передали затриманого чоловіка СБУ.

Нагадаємо, 23 травня в пункті пропуску “Порубне” прикордонники спільно з митниками виявили спробу перевезти через кордон пакунки з виробами з бурштину.

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