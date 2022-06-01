Асоціація міст організовує форум, присвячений темі відродження громад України після війни

На заході також обговорять співпрацю між українськими громадами та містами інших країн.

Асоціація міст України проведе 2 червня в Києві форум "reVIVEd Ukraine - reVIVEd communities".

Про це йдеться на сайті Асоціації.

Захід проведуть в онлайн та офлайн форматах.

На нього запросили представників зарубіжних асоціацій місцевих та регіональних влад, очільників громад України та країн світу, представників дипломатичних місій, міжнародних організацій, а також народних депутатів, представників органів державної влади, експертів, науковців та журналістів.

Серед гостей - посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Леендерт Вербек, генсек Ради європейських муніципалітетів та регіонів Фабріціо Россі та інші.

Під час заходу обговорять нинішній стан інфраструктури, шляхи відродження України та зокрема громад після війни, співпрацю між українськими громадами та містами інших країн тощо.

За результатами форуму відбудеться підписання меморандумів.

Нагадаємо, після вторгнення РФ Асоціація міст України зібрала контакти і телефони в громадах, за якими можуть звертатися по допомогу переселенці.