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Миколаїв обстрілюють з артилерії, у місті лунають вибухи, – мер

Містян просять залишатися в укриттях.

Миколаїв обстрілюють з артилерії, у місті лунають вибухи, – мер
Наслідки обстрілів у Миколаєві. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Сьогодні о 14:45 військові РФ відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаєву. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв. Артилерійський обстріл – 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!", – написав міський голова.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що росіяни знову посилюють обстріли Миколаєва. Тому він закликав мешканців міста почекати з поверненням.

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