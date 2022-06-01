Миколаїв обстрілюють з артилерії, у місті лунають вибухи, – мер

Сьогодні о 14:45 військові РФ відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаєву. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв. Артилерійський обстріл – 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!", – написав міський голова.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що росіяни знову посилюють обстріли Миколаєва. Тому він закликав мешканців міста почекати з поверненням.