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Окупанти посилюють обстріли Миколаєва, - голова ОВА

Віталій Кім закликав мешканців міста почекати з поверненням.

Окупанти посилюють обстріли Миколаєва, - голова ОВА
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що росіяни знову посилюють обстріли Миколаєва. Тому він закликав мешканців міста почекати з поверненням.

"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання", - сказав Кім у відеозверненні.

Він також зазначив, що російські окупанти відступають і бояться контрнаступу Збройних сил України.

"Почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії та підривають, відходячи... Бояться прориву ЗСУ. А ми не боїмося та підтримуємо наших військових", - сказав голова ОВА.

Він також нагадав, що сьогодні День захисту дітей. У цей день в місті зазвичай були святкові заходи.

"А цього року підлі рашисти вкрали три місяці у наших дітей", - сказав Кім.

Нагадаємо, 30 травня у в Миколаївській області поранення внаслідок російських обстрілів отримали 14 людей. Наступного дня внаслідок обстрілів окупантів у Миколаєві снаряди розривалися просто у дворах багатоквартирних будинків.

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