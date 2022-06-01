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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Люди не постраждали

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео Валентина Резніченка

Росіяни обстріляли з артилерії Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді", - написав він у Telegram.

Люди не постраждали.

Наразі, за його словами, у Широківській громаді працюють електрики - ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному зі сіл громади.

Нагадаємо, раніше Резніченко закликав мешканців області не розслаблятися через відсутність повітряних тривог. Він зазначив, що ворог, хоч і повільно, але рухається до меж області.

Уночі 31 травня російські війська обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області. 30 травня Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії, били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. 29 травня російські окупанти обстріляли території трьох громад області, здебільшого ударів зазнали поля.

28 травня армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по Кривому Рогу, у промзоні було практично знищено завод.

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