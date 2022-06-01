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Україна щодня втрачає 60-100 військових, – Зеленський

Ще близько 500 людей становлять санітарні втрати. 

Україна щодня втрачає 60-100 військових, – Зеленський
Фото: ОПУ

Щодня Україна втрачає 60-100 військових у війні проти Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю Newsmax.

"Ситуація на сході є дуже важкою. Ми втрачаємо від 60 до 100 військових щодня і маємо приблизно 500 поранених в бою", – сказав президент. 

Зеленський також нагадав, що Росія продовжує блокувати 22,5 млн тонн зерна.

"Щоб розблокувати територію з виходом до моря, з виходом до наших людей, нам потрібно воювати та мати зброю з дальністю враження до 120-140 кілометрів", – зазначив він.

Президент підкреслив, що українцям таке озброєння потрібно для використання на своїй землі, а не для обстрілів Росії, яка на них напала. 

"Я знаю, що деякі люди в США говорять, чи люди в Білому домі говорять, що ми можемо використати їх для нападу на Росію: дивіться, ми не плануємо нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії. Ми не бʼємося на її території", – сказав він. 

Зеленський додав, що ми хочемо розблокувати наші міста, і для цього потрібні боєприпаси, які можуть вражати цілі до 100 кілометрів. 

Нагадаємо, дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, що, як очікується, отримає Україна, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.

Президент США Джо Байден повідомив, що американці нададуть українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Експерт з міжнародних відносин, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії.

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