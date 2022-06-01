Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення між Києвом та Черкасами

Залізничного сполучення між столицею та Черкасами не було два роки.

З 8 червня 2022 року починає курсувати регіональний поїзд №782/781 Київ - Черкаси. Він їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Регіональний поїзд №781 Черкаси - Київ відправлятиметься з Черкас о 06:30 і прибуватиме до Києва об 11:01.

Зі столиці поїзд №782 Київ - Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме у Черкаси о 19:30.

Зупинка передбачена лише на станції ім. Шевченка.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає нічний поїзд № 53/54 Київ — Перемишль.

Раніше повідомляли, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з і до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.