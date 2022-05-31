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​Пляжний сезон у Києві поки що не починатимуть через пошуки вибухівки

В умовах воєнного стану киянам не радять відвідувати пляжі.

​Пляжний сезон у Києві поки що не починатимуть через пошуки вибухівки
Фото: kyivcity.gov.ua

На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця поки що не радять.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Як зазначає комунальне підприємство "Плесо", обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі. Працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм і питної води.

Однак пляжний сезон у Києві розпочинати поки що не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів і проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, курортний сезон на Одещині під загрозою через міни в морі.

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