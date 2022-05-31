На Полтавщині двох російських військових засудили до 11,5 років тюрми

У Котелевському райсуді на Полтавщині 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександру Бобикіну та Олександру Іванову. Вони отримали по 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це пише Суспільне.

Олександра Бобикіна та Олександра Іванова обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, вони корегували та обстрілювали мирні райони Харківської області. Обидва свою вину визнали.

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

Вирок обвинуваченим призначив суддя Котелевського райсуду Євген Болибок.

Російські військовослужбовці Олександр Іванов та Олександр Бобикін переховувалися в Харківській області після того, як колону їхньої техніки розбили Збройні сили України. Обидва здалися українській армії. Бобикін – солдат, водій бойової машини "Град", Іванов – єфрейтор, навідник "Града".

Їх обвинувачують у скоєнні злочину за частиною першою статті "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. За це передбачено до 12 років позбавлення волі.

Справу передали до суду на початку травня 2022 року. За даними слідства, обвинувачені обстрілювали селище Козача Лопань та місто Дергачі на Харківщині. Тоді зруйнували житлові будинки та інфраструктуру.

Справа Бобикіна та Іванова – це другий вирок окупантам від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 23 травня Соломʼянський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.