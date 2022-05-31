Львівські десантники показали, як вони підривають бойові машини окупантів

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало відео, на якому можна побачити, як бойові машини десанту повітрянодесантних військ ворога підриваються на мінах.

Відео командування опублікувало у Facebook.

"Ви спостерігаєте, як бойова машина десанту повітрянодесантних військ противника підлягає утилізації на священній Українській землі", – йдеться у коментарі до відео.

"Це – інженерно-саперний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ заздалегідь підготував їм різні сюрпризи у вигляді замінованих ділянок місцевості", – повідомили львівські десантники.

Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24.