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Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"

На рахунку ДШВ від 24 лютого вже 15 збитих російських гвинтокрилів.

Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Фото: Вікіпедія

Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Посадовець оприлюднив відео, на якому видно, як палає "Крокодил" окупантів.

Загалом на рахунку ДШВ від 24 лютого вже 15 збитих російських гвинтокрилів, додав голова Львівської ОВА.

Раніше у командуванні Повітряних сил повідомляли про знищення за добу 4 російські безпілотники та одного вертольота.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 травня українські військові збили два гвинтокрили окупантів

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